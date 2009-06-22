Учения «Си Бриз – 2009» не состоятся – источник в командовании ВМС

Международные учения «Си бриз – 2009» не состоятся, об этом УНИАН сообщил источник в командовании Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

В частности, по информации источника, 17 июня Европейское командование Вооруженных сил США и командование 6-м флотом США в Европе прислали украинской стороне официальное уведомление о том, что украинско-американские учения «Си Бриз» с приглашением других стран в этом году проводиться не будут.

В комментарии УНИАН военный эксперт, главный редактор проекта «Флот 2017» Дмитрий ТЫМЧУК рассказал, что главной задачей учений «Си бриз – 2009» в связи с участившимися случаями захвата пиратами гражданских судов и их экипажей вблизи берегов Сомали должна была стать подготовка подразделений ВМС Украины к борьбе с пиратством.

«В учениях «Си бриз – 2009» должны были принять участие 14 кораблей, катеров и вспомогательных судов ВМС, 3 корабля Государственной пограничной службы Украины, 7 вертолетов и 3 самолета авиации Военно-морских сил, Сухопутных войск и Воздушных сил ВСУ, до полутора тысяч военнослужащих, более 50 единиц бронетанковой и автомобильной техники», - сообщил Д.ТИМЧУК.

Кроме того, во время учений «Си бриз – 2009» должен был пройти заключительный этап государственных испытаний военно-транспортного самолета Ан-70. В частности, в ходе учений с самолета Ан-70 различными способами должны были десантироваться подразделения аэромобильных войск и морской пехоты Вооруженных сил Украины.

Ранее, в декабре 2008 года командующий ВМС Украины адмирал Игорь ТЕНЮХ заявил, что украинско-американские учения «Си бриз – 2009» могут стать самыми масштабными за всю историю их проведения. Свое согласие на участие в них дали 16 стран, которые могли прислать корабли, авиацию, пехотные подразделения, офицеров и наблюдателей в состав многонациональных штабов.

Как сообщал УНИАН, 12 июня Верховная Рада Украины не включила в повестку дня проект закона об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2009 году для участия в многонациональных военных учениях, в перечне которых был «Си бриз».

В соответствии с законопроектом, в этом году планируется провести 11 многонациональных военных учений.