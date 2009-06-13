Севастополь отмечает 226-летие

В Севастополе отмечают 226-ю годовщину основания города.

Праздничные мероприятия, которые продолжатся в воскресенье, непосредственно в день города, в субботу начались с выставки-ярмарки товаров народного потребления, городских предприятий и традиционной выставки цветов.

Празднование Дня города продолжилось на площади Нахимова. Ровно в полдень там состоялась традиционная церемония поздравления молодоженов, которые заключили брак в день рождения Севастополя. Вместе с молодоженами чествовали и семейные пары, отметившие свои «серебряные» и «золотые» свадьбы.

Праздничные мероприятия продолжатся 14 июня. Ровно в 12:00 будет возобновлена традиция полуденного орудийного выстрела с Константиновского равелина, а вечером севастопольцев и гостей города ожидают праздничный концерт на площади Нахимова и фейерверк.