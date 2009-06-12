48 контрабандных страусят ехали в поезде «Симферополь-Свердловск»
16:27, 12 июня 2009Крым
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Птиц изъяли у россиянки
48 страусят обнаружили пограничники в поезде «Симферополь - Свердловск» в пункте пропуска «Красная Могила» в Луганской области.
Как сообщили в пресс-службе Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, владелицей птиц оказалась работница вагона-ресторана, гражданка Российской Федерации. Она планировала продать страусят иностранному фермеру.
Пограничники изъяли птиц и передали их в ветеринарно-карантинную службу.
Предварительная сумма оценки контрабанды – более 35 тыс. грн.
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