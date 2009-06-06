Татары и башкиры отметили Сабантуй

Казанские татары и башкиры, которые проживают в Крыму, сегодня в Симферополе отметили Сабантуй – татарский народный праздник.

Как сообщили в пресс-службе крымскотатарского Меджлиса, люди, многие из которых были в ярких национальных одеждах, собрались на Сабантуй в парке Салгирка.

На празднике были национальные песни и танцы, национальные спортивные игры – куреш, детские развлекательные конкурсы.

Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа ДЖЕМИЛЕВ отметил, что столетиями крымскотатарский и татарский народы связывала общая история, многие традиции и обычаи, но сегодня в силу исторических событий они живут в разных государствах. «Но, несмотря на расстояния и границы, мы должны быть едины, как в трудные минуты, так и в праздничные дни», - сказал он.

В ходе празднования лидеру Меджлиса за личный вклад в защиту прав крымскотатарского народа вручили почетный диплом в номинации «Татарский политик года-2008». Председатель татарского общества «Идель-Урал» в Крыму Ильмир ТЕМИРГАЛИЕВ заявил, что более 8 миллионов татар, проживающих в разных уголках мира, проголосовали за присуждение награды М.ДЖЕМИЛЕВУ, сообщила пресс-служба Меджлиса.