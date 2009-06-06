Россия не простит Украине Затулина

Министерство иностранных дел России не оставит без внимания инцидент в аэропорту Симферополя, где пограничники в субботу не пустили в Украину депутата Государственной думы, директора Института стран СНГ Константина ЗАТУЛИНА.

«Я совершенно уверен, что столь недружественный акт не останется и не может остаться без соответствующей реакции официальных органов Российской Федерации», - сказал консул-советник Генконсульства России в Симферополе Владимир ПАШЕДКО, передает корреспондент УНИАН.

Пограничники не разрешали прилетевшему в Крым для участия в фестивале «Великое русское слово» К.ЗАТУЛИНУ выйти из самолета в Симферополе. Они ссылались на запрет Службы безопасности на его въезд в Украину. Руководитель пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО заявила, что введенный год назад запрет пока не снят.

Через несколько часов у депутата подскочило давление и он был госпитализирован в Крымский республиканский диагностический центр. Туда также приехали представители Госпогранслужбы. Прессу в палату не пускают.