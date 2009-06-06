Затулина опять не пускают в Крым

Украинские пограничники запретили депутату Государственной думы Российской Федерации Константину ЗАТУЛИНУ, который прибыл в Крым для участия в фестивале «Великое русское слово», выходить из самолета в аэропорту Симферополя.

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщил пресс-секретарь фестиваля Юрий ПЕРШИКОВ.

По его словам, К.ЗАТУЛИН летел рейсом из Санкт-Петербурга.

Представители Госпогранслужбы не разрешают российскому депутату сойти с трапа, ссылаясь на запрет въезжать ему на территорию Украины.

«Жара, человек не мальчик уже, стоит на трапе самолета, не может спуститься уже второй час», - сказал Ю.ПЕРШИКОВ.

По его данным, в аэропорту находятся представители Генерального консульства России в Симферополе и оргкомитета фестиваля «Великое русское слово».

В Азово-Черноморском региональном управлении Государственной пограничной службы Украины сообщили УНИАН, что, по их данным, Службой безопасности Украины наложен запрет на въезд К.ЗАТУЛИНА в Украину. Именно поэтому он не может выйти из самолета.

«У него запрет на въезд в Украину, срок запрета еще не истек, поэтому он не может сойти с трапа самолета», - сказал представитель погранслужбы.