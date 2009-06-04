Проводится запись на повторную сессию независимого оценивания

Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания состоится 26 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр образования и науки Украины Иван ВАКАРЧУК сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

"Сейчас проходит запись на повторную сессию. Это сделано для того, чтобы не отсечь тех абитуриентов, которые по очень уважительным причинам не смогли принять участие в тестировании", - сказал министр.

По его словам, не сегодня абитуриенты сдали 1 млн. 124 тыс. 554 тестов по истории Украины, биологии, физике, географии, украинскому языку и литературе, математике и иностранным языкам.

“Завтра, 5 июня, состоится последнее тестирование – по химии”, - сказал И.ВАКАРЧУК.

Министр также сообщил, что за результатами тестирования меньше 124 баллов набрали 8,7% участников тестирования из истории Украины, 6,3% - из физики, 9,4% - из биологии, 8,79% - из географии.

По словам И.ВАКАРЧУКА, зарегистрированы 142 апелляционных заявления, что составляет 0,01% от общего количества работ участников тестирования.

“По оценкам наблюдателей, тестирование проходило на достаточно высоком организационном уровне, участники тестирования получили одинаковые возможности для подтверждения уровня своих знаний, а зафиксированные наблюдателями недоработки находятся на уровне статистической погрешности и не имели влияния на процедуру и результаты тестирования”, - подчеркнул министр образования и науки.