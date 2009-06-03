США заинтересованы в стабильных отношениях Украины и России

Соединенные Штаты Америки заинтересованы в стабильных отношениях Российской Федерации и Украины, об этом заявил журналистам в Симферополе временно поверенный в делах США в Украине Джеймс ПЕТТИТ.

«Российская Федерация – это сосед, это значительный торговый партнер. Я знаю, что, кроме того, Украина с Россией разделяет общую культуру, историю и даже частично язык. Я думаю, что об этом нельзя забывать, и мы, Соединенные Штаты Америки, желаем хороших отношений между Украиной и Россией. Мы думаем, это очень-очень важно, чтобы были стабильные, хорошие, нормальные отношения между Украиной и Россией», – сказал временно поверенный.

По его словам, США желают Украине продолжать двигаться «по пути демократии, по пути евроинтеграции». «Мне не всегда ясно, что желает Российская Федерация для Украины. Я думаю, что у нас взаимное желание, чтобы Украина была успешной страной, но, конечно, по какому пути (она пойдет), наверное, есть расхождения (между США и Россией)», – сказал Д.ПЕТТИТ.

«Что значит евроинтеграция? Ну, может быть, вступление в Евросоюз, вступление в НАТО. Я бы сказал: не исключено, но не обязательно и то, и другое», – добавил он. Цель США – «чтобы Украина принимала как можно больше все те европейские стандарты, которые улучшают условия жизни», сказал дипломат. При этом, отметил он, существуют много суровых правил для вступления в ЕС, выполнить их – неплохая цель для Украины. «Украина все-таки европейская страна», – сказал временно поверенный в делах США в Украине.

Он добавил, что США и РФ, несмотря на разногласия, являются «партнерами во многих областях». «У нас (у США) нормальные, стабильные отношения с Россией», – сказал дипломат. При этом Д.ПЕТТИТ отметил, что, как считает новая американская администрация, отношения между США и Россией нуждаются в перезагрузке. «Мы хотим улучшить наши отношения», – уточнил дипломат.