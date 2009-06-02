Бизнесмены не смогли заставить Симеиз отдать им 1,2 га земли

Высший хозяйственный суд Украины отменил решения судов, которые обязали Симеизский поселковый совет (Симеиз, Крым) заключить с коммерческой фирмой договор купли-продажи 1,2 га земли.

«Бизнесмены взяли участок в долгосрочную аренду для строительства реабилитационного центра из девяти корпусов. Потом, построив один жилой дом, потребовали отдать им в собственность землю. Власти взяли необходимую паузу, чтобы оценить законность сделки. Коммерсанты посчитали это нарушением их прав и попытались с помощью судебных решений заставить поселок отдать участок», - сообщила прокуратура Крыма.

В спор вмешалось надзорное ведомство. Кассационная инстанция согласилась с прокурорскими доводами, признав требования коммерсантов незаконными. «Основанием для выкупа земли могло бы быть только наличие на нем заявленных девяти корпусов реабилитационного центра», - пояснила пресс-служба прокуратуры.