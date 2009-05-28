Земля керченского ВУЗа чуть не отошла частникам под супермаркет

Высший хозяйственный суд Украины отменил постановления, которыми признано легитимным решение городских властей Керчи о передаче 0,65 га земли Керченского государственного морского технологического университета частной фирме для строительства супермаркета.

Суд удовлетворил кассационное представление прокуратуры Крыма.

Согласно Земельному кодексу закрепленные за высшими учебными заведениями государственной формы собственности земучастки не подлежат передаче в коммунальную или частную собственность, напомнили в прокуратуре.

"Кассационная инстанция согласилась с доводами надзорного ведомства о том, что местный орган власти не вправе распоряжаться землями государственной собственности", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры автономии.