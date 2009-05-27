Суд отменил решения о приватизации бомбоубежища в Симферополе
15:53, 27 мая 2009Крым
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Дело направлено на новое рассмотрение
Высший хозяйственный суд удовлетворил кассационное представление прокуратуры Крыма и отменил как необоснованные судебные решения, обязывающие Бюро регистрации и технической инвентаризации зарегистрировать право собственности акционерного общества на расположенные в Симферополе бомбоубежище и общежитие.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры автономии.
«Прокуратура добилась отмены решения, которым частной фирме отданы в собственность общежитие и бомбоубежище», - информирует пресс-служба.
Дело направлено на новое рассмотрение.
Законом Украины «О приватизации государственного имущества» установлен запрет на приватизацию объектов гражданской обороны и жилого фонда, напоминает надзорное ведомство.
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