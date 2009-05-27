922 га садов и виноградников посадил в этом году Крым

В Крыму с начала года посажено 922 га многолетних насаждений: 206 га – садов, 716 га – виноградников.

"Сельхозпредприятия автономии, используя дни, благоприятные по погодным условиям для проведения технологических операций, продолжают работы в многолетних насаждениях", – сообщает Министерство аграрной политики Крыма.

В садах и виноградниках ведутся работы по химической защите многолетних культур от вредителей и болезней. Обработано 30,9 тысяч га.

Вегетационные поливы проведены на площади 2,8 тысяч га.