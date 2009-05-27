Украина собирается строить свой первый корвет не раньше 2010 года

По оценкам специалистов Министерства обороны Украины, строительство первого отечественного перспективного корабля класса «Корвет» может начаться на одном из украинских предприятий не раньше 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Департамента разработок и закупок вооружения и военной техники Минобороны Владимир ГРЕК сегодня в Киеве, на международной конференции «оборонно-промышленный форум – 2009».

По информации представителя Минобороны, срок до 30 сентября 2009 года, к которому предполагалось завершить технический проект украинского корвета Николаевским конструкторским бюро кораблестроения, будет перенесен на конец года, прежде всего, по финансово-организационным причинам.

«Военное ведомство надеется, что первый украинский корвет выйдет на испытание в конце 2012 – начале 2013 годов, параллельно будет осуществляться строительство еще трех корветов», – отметил В.ГРЕК.

Он также подчеркнул, что корветы для Военно-Морских сил Украины будут строиться на украинском предприятии, хотя Минобороны и рассматривало возможные варианты строительства этих кораблей на верфях Франции, Италии, Нидерландов, а также Германии.

«Но окончательное решение принято такое, что корветы будут строить в Украине», – отметил В.ГРЕК, сообщив, что официальный конкурс на определение исполнителя этого проекта среди украинских предприятий планируется провести в июне-июле текущего года.

Директор профильного департамента Минобороны также отметил, что реализация всей программы под названием «Корвет» запланирована до 2022-2024 года, в рамках чего необходимо построить 10 корветов для украинских ВМС.