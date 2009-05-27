Чехия потребует от украинцев справки об отсутствии сифилиса

С 1 июня для получения долгосрочной визы в Чехию граждане Украины вынуждены будут подавать медицинскую справку об отсутствии тяжелых инфекционных заболеваний.

Медицинскую справку от граждан Украины чешские консульства будут требовать в соответствии с постановлением Министерства охраны здоровья Чехии.

В справке должно быть четко выписано, что заявитель не страдает серьезными инфекционными заболеваниями. В данном случае идет речь о ВИЧ-инфекции, сифилисе и туберкулезе. Причем, справка должна быть переведена на чешский язык и официально удостоверена.

Немецкая волна