В Крыму средняя зарплата увеличилась на 58 гривен

Средняя заработная плата по Украине в апреле по сравнению с мартом увеличилась на 27 грн. и составила 1845 грн.

В АР Крым средняя зарплата в апреле увеличилась на 58 грн. и составила 1623 грн., а в Севастополе – уменьшилась на 7 грн. и составила в апреле 1793 грн.

Об этом сказано в сообщении Государственного комитета статистики, размещенном на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению, самый низкий уровень средней заработной платы в апреле был зафиксирован в Тернопольской области – 1339 грн. (+26 грн. по сравнению с мартом), Волынской области – 1348 грн. (-3 грн.) и Черниговской области – 1385 грн. (-55 грн.).

Самый высокий уровень средней заработной платы Госкомстат зафиксировал в Киеве – 3147 грн. (+46 грн.), Донецкой обл. – 2013 грн. (-22 грн.) и в Днепропетровской обл. – 1925 грн. (+101 грн.).