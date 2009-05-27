Витренко просит не провоцировать выход Крыма из состава Украины

Лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталия ВИТРЕНКО считает, что принятие Верховной Радой решения о роспуске Севастопольского городского совета спровоцирует выход Крыма и Севастополя из состава Украины.

«Если вдруг Севастопольский городской совет будет распущен, то, с моей точки зрения, это спровоцирует выход Крыма и Севастополя из состава Украины. И для этого Конституция Украины (статьи 5, 69, 72, 73) даёт основания», - говорится в заявлении Н.ВИТРЕНКО, размещенном на официальном сайте ПСПУ.

В парламенте Украины зарегистрирован законопроект о досрочном прекращении полномочий горсовета Севастополя и назначении внеочередных выборов. Нардепы из фракции блока «Наша Украина - Народная Самооборона» считают, что депутаты горсовета превысили свои полномочия, поручив Управлению образования и науки горгосадминистрации подготовить изменения в уставы школ об обучении на русском языке. Управление образования администрации не собирается вносить изменения. Крымская организация ПСПУ в случае принятия ВР решения о роспуске горсовета предложит партии организовать всеукраинский референдум об отделении Крыма от украинского государства и его присоединении к России. Председатель горсовета Севастополя Валерий САРАТОВ считает, что роспуска не будет.

Прогрессивная социалистка считает, что приказ министра образования и науки Ивана ВАКАРЧУКА N461 нарушает Конституцию Украины, международные обязательства, закреплённые Договором о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Российской Федерацией, Европейскую Хартию региональных языков и языков меньшинств.

По мнению Н.ВИТРЕНКО, правомерность языкового решения Севастопольского горсовета «не вызывает сомнения».