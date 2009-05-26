Рух: при слове «Украина» в Крыму скрипят зубами

Лидер Крымской организации Народного Руха Украины, депутат парламента автономии Леонид ПИЛУНСКИЙ считает, что в Крыму не созданы нормальные условия для развития украинского языка.

Лидер крымского Руха отметил, что в автономии украинским языком не занимаются, хотя государство выделяет деньги на его развитие. «Если шовинисты возглавляют комиссию образования, то что мы хотим от этой комиссии? Как она должна работать, когда люди при слове «украинское» или «Украина» скрипят зубами», - сказал Л.ПИЛУНСКИЙ.

Он назвал провокацией решение Верховного Совета Крыма о поддержке русского языка в сфере образования автономии. «О какой поддержке можно говорить, если здесь господствует русский язык? Это просто обычная провокация. На весь Крым четыре украиноязычных школы. Одна единственная украиноязычная гимназия, а они говорят, что поддерживают русский язык», - возмутился депутат, сообщает пресс-служба НРУ.