Русскому языку нужен статус регионального в Севастополе

Председатель Севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ считает, что роспуска нынешнего состава горсовета, как того требуют ряд народных депутатов, не будет, поскольку новый состав «будет в два раза радикальнее».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава представительской власти города заявил сегодня в интервью журналистам.

«Нынешний городской совет старается принимать решения в поле Конституции, законов Украины и, хотя тем, кто работает в Секретариате Президента Украины, и отдельным депутатам Украины не нравятся наши решения, так думают наши избиратели. Надо просто понимать, что они такие же граждане Украины, и государство обязано обеспечить их права», – добавил В.САРАТОВ.

Председатель горсовета считает, что на территории Севастополя вторым государственным языком должен быть русский. «Если остальное население Украины не согласно с тем, чтобы русский язык стал вторым государственным, такой статус должен быть в тех регионах, которые этого требуют», – заявил он.

По словам В.САРАТОВА, «мы (горсовет) никогда не сказали ни слова против украинского языка, что кто-то не любит украинскую культуру, но, если для граждан Украины, которые абсолютно честно выполняют все функции по отношению к государству, то ли уплата налогов, то ли служба в армии, русский язык родной, то точно так государство должно уважать своих граждан. Поэтому на территории Севастополя, то ли Крыма, Донецкой, Луганской областей должно быть два языка – украинский и русский, тогда проблема языка в государстве будет снята».