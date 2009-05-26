У пограничников – неплохой улов

360 кг живой рыбы обнаружили сотрудники Азово-Черноморского регионального управления Государственной погранслужбы Украины на борту задержанного в Крыму за нарушение пограничного режима малого плавсредства.

Как сообщает пресс-служба управления, трое граждан рыбачили в Чёрном море, не имея разрешений.

На берегу браконьеров ждали пограничники. «Улов в этот день удался: 131 штука камбалы-калкана, 10 скатов и 3 катрана», – говорится в сообщении.

Составлены протоколы о нарушении пограничного режима и незаконном вылове морепродуктов. Документы переданы в Керченскую природоохранную прокуратуру.