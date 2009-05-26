Заместитель прокурора Крыма: думала, булькну, и как потом без меня?

Совет министров Крыма утвердил на 2009 год лимиты использования природных ресурсов в границах территорий и объектов природно-заповедного фонда местного значения в автономии.

Так, в мае-сентябре 90 тысяч человек смогут посетить с экскурсией на плавсредствах природный аквальный комплекс между пгт Новый Свет и Судаком. Для экскурсий должны использоваться не более 60 плавсредств. Столько же человек смогут посетить аквальный комплекс у горного массива Караул-Оба, Новый Свет.

Использовать в рекреационных целях мыс Ай-Тодор (пгт Гаспра) до конца года смогут 150 тысяч человек, Тихую бухту – 77592 человека до 31 декабря, Бакальскую косу (Раздольненский район) – 50 тысяч человек в апреле-октябре.

Мыс Алчак (Судак) в июне-сентябре смогут использовать в рекреационных целях 32,4 тыс. человек, а Долину реки Сатера (Алушта) – 27,32 тыс. человек.

Председатель Республиканского комитета по охране окружающей природной среды Евгений БУБНОВ сообщил, что новые лимиты разработаны по материалам ученых и нужны для соблюдения режимности природных объектов.

Заместитель прокурора Крыма Тамила ДРОБИЦКАЯ в ответ на это заявила, что надзорное ведомство материалы ученых не видело. «Мы сейчас проверяем действительную научную обоснованность этих цифр, попросили у вас научные обоснования, я не знаю почему, но вы нам их не прислали», – сказала она.

Кроме того, отметила зампрокурора, необходимо научное обоснование объектов в природно-заповедном фонде.

Т.ДРОБИЦКАЯ выразила неудовольствие качеством предоставляемых между Новым Светом и Судаком экскурсионных услуг. «В прошлом году я проверяла эти плавсредства. Плыла на такой лодке, что думала: хорошо, что плавать умею. Думала, булькну, и как потом без меня?», – сказала она.

Эти слова зампрокурора рассмешили участников заседания. Громче других смеялся спикер автономии Анатолий ГРИЦЕНКО. «Тамила Константиновна, это была бы трагедия для Крыма», – отметил он.

Т.ДРОБИЦКАЯ продолжила: «Перевозят большое количество людей на резиновых лодках, элементарные правила безопасности экскурсий не соблюдаются. В прошлом году было 30 таких лодок, в этом году – 60. Наверное, скоро и на надутых камерах будут возить!».

Зампрокурора отметила, что постановление об утверждении лимитов принять можно, но «серьезные вещи» нужно доработать.

Е.БУБНОВ пообещал провести рабочие встречи с теми, кто отвечает за плавсредства. «Но поверьте мне – оставим без лимитов: (будет) вакханалия, – сказал он. – Новый новосветовский голова действительно хочет иметь порядок там, и чтобы все хаотично заплывающие в акваторию плавсредства не попадали туда просто так, а чтобы это было упорядочено».