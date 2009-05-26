Памятник композитору Алемдару Караманову установят в Симферополе

В Симферополе сегодня заложили камень на месте строительства памятника крымскому композитору, народному артисту Украины, почетному крымчанину Алемдару Караманову (1934-2007 гг.).

Как сообщает пресс-служба мэрии, камень установлен в зеленой зоне возле носящей имя Алемдара Караманова симферопольской детской музыкальной школы № 2.

По словам мэра Симферополя Геннадия БАБЕНКО, памятник композитору планируется установить в ближайший год при поддержке депутатов Верховной Рады Крыма и городского совета, а также фонда им. А.С. Караманова.

Объявлен открытый архитектурный и градостроительный конкурс на разработку эскизного проекта памятника.

На этой неделе в Симферополе будут установлены еще 4 закладных камня: писателю Домбровскому (в Семинарском сквере); дважды Герою Советского Союза, летчику Амет-Хану Султану (в пределах разделительной полосы на площади им. Амет-Хана Султана); поэту Высоцкому (в сквере на Суворовском спуске); президенту футбольного клуба «Таврия» (1992-1994) Заяеву (на территории стадиона «Локомотив»).