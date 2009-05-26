Матвиенко о Тимошенко: она – левая

Лидер Украинской республиканской партии «Собор», народный депутат (фракция «Наша Украина – Народная самооборона») Анатолий МАТВИЕНКО считает невозможным сотрудничество на всеукраинском уровне своей политической силы с Партией регионов, Компартией, объединением «Свобода» и Блоком Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МАТВИЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

По его мнению, Партия регионов является «неукраинской силой», которая эксплуатирует «ностальгию вчерашнего дня» и «мифическую идею славянского объединения». «Это сила, которая хочет поставить Украину в какую-то зависимость от своих соседей. Мы такую политику не воспринимаем», – подчеркнул А.МАТВИЕНКО.

Он отметил, что также УРП «Собор» не поддерживает ни Компартию, ни «ультрарадикальные силы, включая и партию «Свобода». «Объединение «Свобода» эксплуатирует идею ненависти по отношению к жидам и москалям. Разжигать такое противостояние – это абсурд, и дорога в никуда», – сказал депутат.

Говоря о БЮТ, А.МАТВИЕНКО отметил, что сегодня объединение невозможно из-за разных политических взглядов. «Я ей (ТИМОШЕНКО) откровенно говорю: мы разные. Ты – левая, я – правый… Мы рано или поздно разойдемся, объединения разностей не может быть, потому что это постоянные конфликты, обострения, выяснение отношений», – сказал лидер УРП «Собор».

Он напомнил, что уже работал с политсилой ТИМОШЕНКО. «В целом (на уровне Украины) я с БЮТом не вижу какого-то объединения, поскольку это уже было. Мы разошлись спокойно, попрощались. Мы пошли своей дорогой, Юлия Владимировна пошла своей», – сказал А.МАТВИЕНКО, добавив, что у него с Ю.ТИМОШЕНКО хорошие человеческие отношения.

Вместе с тем, руководитель «Собора» не исключает сотрудничества с БЮТ на выборах в местные советы в ряде регионов Украины. «Я не закрываю такой возможности в каком-то регионе», – сказал он.