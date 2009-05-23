Страны-участницы Крымской войны проведут марш-парад в Севастополе

14:32, 23 мая 2009
Крым
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Феерия единства ожидается в сентябре

В Севастополе 24-26 сентября впервые проведут марш-парад духовых оркестров Украины и государств-участниц Крымской войны 1854-1855 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заведующий сектором туризма городской государственной администрации Сергей БАЛАНДЮК.

По его словам, от двух стран - Франции и Великобритании - уже пришло подтверждение на участие их оркестров в марш-параде.

С.БАЛАНДЮК добавил, что марш-парад будет проведен в рамках форума-фестиваля «Феерия единства. Севастополь-2009», который, как надеются городские власти, станет ежегодным и получит статус международного.

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