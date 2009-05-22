Всемирный конгресс крымских татар возглавил Рефат Чубаров

Президентом Международной общественной организации «Всемирный конгресс крымских татар» избран первый заместитель председателя крымскотатарского Меджлиса Рефат ЧУБАРОВ.

Такое решение приняли сегодня в Симферополе делегаты Всемирного конгресса крымских татар – представители общественно-политических организаций из 12 стран.

Кроме того, избран координационный совет, одной из главных задач которого является доработка устава конгресса. «Пять представителей в координационном совете, включая президента (конгресса), – из Крыма, три – из Турции, два – из Румынии и по одному из всех других (стран), откуда приехали на всемирный конгресс делегаты», – сказал на брифинге Р.ЧУБАРОВ.

Избрание Р.ЧУБАРОВА президентом конгресса не лишает его права баллотироваться на Курултае (национальном съезде) крымских татар на должность председателя Меджлиса. «На Курултае (в 2007 году) у нас была договоренность, что на следующей сессии Курултая будем переизбирать председателя Меджлиса. Избрание его (ЧУБАРОВА) президентом Всемирного конгресса крымских татар не освобождает его от права баллотироваться на должность председателя Меджлиса», - сказал лидер Меджлиса Мустафа ДЖЕМИЛЕВ.

Р.ЧУБАРОВ добавил, что если делегаты Курултая изберут его новым главой Меджлиса, то он сложит полномочия президента всемирного конгресса. «Если им (главой Меджлиса) буду избран я, то я сложу полномочия председателя Всемирного конгресса», - сказал Р.ЧУБАРОВ.

Офис «Всемирного конгресса крымских татар» будет работать в Симферополе.

Как сообщал УНИАН, Всемирный конгресс крымских татар проходил в Крыму 19-22 мая. Сегодня делегаты конгресса провозгласили создание Международной общественной организации «Всемирный конгресс крымских татар».

Как говорится в декларации делегатов, «Всемирный конгресс крымских татар» - это орган, который объединяет и координирует усилия общественных организаций крымских татар в разных странах.

Делегаты конгресса признали Курултай высшим полномочным представительным органом крымских татар.