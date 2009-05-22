Голодающие крымские татары просят помощи правозащитников

Крымские татары, которые принимают участие в пикетировании здания правительства, просят правозащитников вмешаться в ситуацию для урегулирования Кабмином земельного вопроса.

Об этом УНИАН сообщили координаторы акции, представители общественной организации «Авдет» Нариман ПОТЕЛОВ и Ринат ШАЙМАРДАНОВ.

«Участники голодовки вынуждены обратиться за поддержкой к мировой общественности. Мы просим все государства и международные правозащитные организации вмешаться в ситуацию, чтобы не допустить гибели людей от голода под стенами Кабмина Украины в попытке получить то, что им гарантировано Конституцией», - сказали Н.ПОТЕЛОВ и Р.ШАЙМАРДАНОВ.

По их словам, 20 мая после заседания правительства к участникам акции вышел министр окружающей среды Георгий ФИЛИПЧУК. Он сообщил, что процесс передачи земли может затянуться на 2-3 месяца.

Н.ПОТЕЛОВ и Р.ШАЙМАРДАНОВ также сообщили о том, что два человека прекратили голодовку в связи с ухудшением состояния здоровья. «В ночь с 19 на 20 мая одну из голодающих женщин сразил острый приступ гастрита, в районе 11 часов 20 мая у другой участницы голодовки случился гипертонический криз. Обеих женщин заставили прервать голодовку и срочно отправили домой, в Симферополь. Но уже через несколько часов острая боль в печени вынудила вызвать скорую помощь еще одному участнику голодовки. После обследования и оказания первой помощи, человек отказался от госпитализации и твердо заявил о своем намерении продолжить голодовку», - уточнили координаторы акции.

Как сообщал УНИАН, крымские татары начали акцию протеста перед зданием правительства в середине апреля с требованием передать землю в Крыму из сферы управления Министерства обороны, Министерства аграрной политики и Академии аграрных наук в сферу управления местных органов власти для дальнейшей передачи крымским татарам.

15 апреля премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО на заседании правительства поручила Г.ФИЛИПЧУКУ урегулировать проблемы крымских татар, пикетирующих здание Кабмина. Премьер предложила министру выйти к участникам акции протеста и выслушать их требования.

Через месяц, 15 мая, участники акции протеста объявили голодовку и передали в Секретариат Кабмина соответствующее заявление на имя Ю.ТИМОШЕНКО.

Г.ФИЛИПЧУК, комментируя объявленную голодовку, сообщил, что Министерство охраны окружающей природной среды предлагает Кабинету министров своим решением выделить 27 гектаров земли в Крыму для потребностей татар.

Общественное объединение «Авдет» требует передать крымским татарам 845 га, которые в настоящее время находятся в сфере управления центральных, а не местных органов власти.