Тимошенко пригласила Путина в Крым
14:08, 22 мая 2009Крым
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Очередное заседание Совета глав правительств стран-участниц Содружества независимых государств состоится в ноябре...
Очередное заседание Совета глав правительств стран-участниц Содружества независимых государств состоится в ноябре в Крыму (Украина).
Об этом сообщило Управление по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины.
Такое решение было принято сегодня в Астане (Казахстан) на заседании Совета глав правительств стран-участниц СНГ по инициативе премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.
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