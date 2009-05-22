Тимошенко пригласила коллег из СНГ в Крым

Очередное заседание Совета глав правительств стран-участниц Содружества независимых государств состоится в ноябре в Крыму (Украина).

Об этом сообщило Управление по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины.

Такое решение было принято сегодня в Астане (Казахстан) на заседании Совета глав правительств стран-участниц СНГ по инициативе премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

На заседании главы правительств обсудили пути преодоления мирового финансового кризиса.