Разработана cхема региональной экосети Крыма

В Крыму разработана Схема региональной экологической сети автономии.

Как сообщила начальник отдела охраны и экологического контроля за биоресурсами растительным миром и особоохраняемыми территориями Рескомприроды Крыма Ирина МАКРИДИ, по инициативе рескомитета Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского провел научные исследования животного и растительного мира в Крыму и прибрежной акватории Черного и Азовского морей.

По результатам исследований разработана Схема региональной экосети автономии. «Она признана лучшей на Украине», – отметила И.МАКРИДИ.

Экологическая сеть – это единая территориальная комплексная система, которая позволяет сохранить в естественном состоянии природные ландшафты и сохранить биоразнообразие – животных, растения, микроорганизмы и их группы.

«Схемой определены все элементы экологической сети автономии, в том числе перспективные для заповедания территории, а также земли, которые требуют восстановительных мероприятий и сбалансированного природопользования», – сказала И.МАКРИДИ.