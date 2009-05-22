Содержание свинца возле 2-х трасс Крыма в 4 раза выше нормы

Содержание свинца в грунтах возле трассы Симферополь – Армянск и Симферополь – Феодосия в 4 раза превышает норму, содержание кадмия – в 8 раз.

Об этом сообщил Республиканский комитет охраны природы Крыма.

Рескомитет регулярно проводит инструментально-лабораторный контроль за содержанием тяжёлых металлов в грунтах на территориях возле трасс Симферополь – Ялта, Симферополь – Армянск, Симферополь – Бахчисарай, Симферополь – Черноморское, Симферополь – Феодосия.

Наибольшую обеспокоенность вызывает состояние грунтов у трасс Симферополь – Армянск и Симферополь – Феодосия.

Рескомприроды также ведёт наблюдения за состоянием грунтов санитарно-защитных зон полигонов твердых бытовых отходов с целью оценки их влияния на окружающую природную среду. «По результатам инструментально-лабораторного контроля грунтов санитарно-защитных зон полигона ТБО Симферополя зафиксированы превышения по свинцу и кадмию в 1,3 – 2,7 раза. Это однозначно плохо, однако это в 3-5 раз меньше соответствующих показателей для грунтов у автомобильных трасс», - отметили в комитете.