Количество курортников с начала года в Крыму сократилось на 20%

С начала года и по состоянию на сегодня, 22 мая, количество отдохнувших в Крыму уменьшилось по сравнению с тем же периодом 2008-го года на 19,9% - до 373,9 тыс. человек.

Об этом говорится в оперативных данных Министерства курортов и туризма Крыма.

По данным исполнительных комитетов и районных государственных администраций курортных регионов автономии, организованно в санаторно-курортных учреждениях и туристских предприятиях отдохнули 122 тыс. человек. Это на 25,8% ниже, чем за тот же период минувшего года.

По состоянию на сегодняшний день в Крыму работают 190 санаторно-курортных учреждений и туристских предприятий, они заполнены на 51,7%. В 2008-ом году в это время в автономии работало на 8 учреждений больше, а заполняемость составляла 51,4%.