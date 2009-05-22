Мотоциклист погиб в Крыму

Один человек погиб и двое получили травмы в результате столкновения мотоцикла Suzuki и автомобиля ВАЗ на автодороге Симферополь – Феодосия в Крыму.

Как сообщает пресс-служба ГАИ Крыма, мотоциклист накануне вечером не выбрал безопасную скорость движения, в результате Suzuki выехал на встречную полосу и врезался в машину.

В ДТП погиб водитель мотоцикла, 1986 года рождения, проживал в Симферопольском районе.

Травмированы водитель и пассажирка легковушки. Обе девушки – жительницы Кировского района автономии, 1985 года рождения.