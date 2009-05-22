Лидер Руха просит ГПУ отреагировать на русское решение Севастополя

Лидер Народного Руха Украины, депутат Верховной Рады (фракция блока “Наша Украина – Народная Самооборона”) Борис ТАРАСЮК просит Генеральную прокуратуру отреагировать на запрещение изучения украинского языка в Севастополе.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий депутатский запрос Б.ТАРАСЮКА огласил сегодня председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

В частности, депутат просит генпрокурора отреагировать на решение Севастопольского городского совета, которым отделу образования городской государственной администрации поручено внести в уставы школ города положение о том, что язык обучения в этих заведениях, - русский.