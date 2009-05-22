Почти 70% украинцев живут в бедности, об этом говорят результаты шести этапов всеукраинского исследования «Пульс кризиса» Киевского института проблем управления имени Горшенина.

Так, едва сводят концы с концами – 32,8%; на еду хватает, но покупка одежды и обуви вызывает трудности – 36,1%.

24,8% в целом на жизнь хватает, но не на приобретение ценных вещей.

Совсем незначительным является количество тех, кто от черты бедности далеки (почти не ощущают материальных трудностей 2,6%, вообще не чувствуют – 0,9%).

По результатам шести этапов исследования «Пульс кризиса» выявлена четкая группа населения, чьи доходы, несмотря на кризис, растут, и эта группа имеет тенденцию к росту. В мае 2009 года 13,1% респондентов сознались, что в течение последнего месяца их доходы возросли (в октябре 2008 – 11,4%). Интересно, что в эту группу входят преимущественно пенсионеры.

Количество респондентов, чьи доходы снизились, возросла с 32,1% (в октябре в 2008 г.) до 41,9% (в мае 2009 г.), а тех, чьи доходы остались на том же уровне, – с 55,15% до 42,4% соответственно.

В течение последних восьми месяцев украинцы уже привыкли экономить почти на всем, но не намерены делать ни денежных сбережений (60,6% ответили отрицательно, 35,3% – утвердительно), ни продуктовых запасов (75,5% – отрицательно, 23,4% – утвердительно). Это свидетельствует о том, что панических настроений в обществе сегодня нет.

84,3% опрошенных признались, что их коснулся финансово-экономический кризис. Вместе с тем, по сравнению с результатами первого этапа исследования, проведенного в октябре прошлого года, сегодня в обществе господствует спокойствие. Если в октябре 2008 года, характеризуя изменения экономической ситуации в стране, всего 0,8% респондентов ответили, что оно «улучшилась», то в мае 2009 года их количество выросло до 10,7%.

Возросло количество тех, кто считает экономическую ситуацию стабильной (с 9,1% в октябре 2008 до 22,4% в мае в 2009-го).

На 25% (с 87,1% в октябре 2008-го до 63,1% в мае в 2009 года) уменьшилось количество тех, кто считает, что ситуация ухудшилась.

Первый этап исследования «Пульс кризиса» состоялся 22-25 октября 2008 года, второй – 5-10 ноября 2008 года, третий – 27 ноября - 4 декабря 2008 года, четвертый – 19-22 декабря 2008 года, пятый – 24-28 января 2009 года.

Шестой этап исследование проводилось Институтом Горшенина с 14 по 18 мая 2009 года. Опрос проходил во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Всего, по случайной выборке, было опрошено 1000 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Квотами в выборке были: возраст и пол. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 3,2%.