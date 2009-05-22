Министр обороны назвал наиболее вероятных противников Украины

Министр обороны Юрий Ехануров заявил, что наиболее вероятным противником украинской армии являются государства, которые имеют территориальные претензии к Украине.

Об этом он заявил в эфире Шустер Live.

"Это две страны, политики которых об этом заявляют. Точнее в Румынии и высшее руководство заявляет о том, что они не признают границу с Молдовой, потому что это было бы признанием пакта Молотова-Риббентропа", - сказал министр.

"Такие заявления опасны, тем более что другие политики заявляют, что Буковина, Бесарабия - есть вопросы", - отметил он.

Также Ехануров подчеркнул, что "есть вопросы по Крыму".

"После Кавказа (конфликта Грузии и России в августе 2008) в мире начали понимать, что есть проблемы региональной безопасности и что нужно с соседями работать и дружить, а с другой стороны нужно быть достаточно сильным, чтобы ни у кого не было даже мыслей о том, чтобы напасть на соседа ", - заявил он.

Отвечая на вопрос, может ли Украина защититься в войне против России, Ехануров сказал: "Во-первых, кто кому сейчас позволит применить ядерное оружие?"

"Во-вторых, современная война - очень короткая. Это вопрос выстоять некоторое время, а дальше мировое сообщество и так далее возможно вмешаются. Возможно. Система противовоздушной обороны Украины на хорошем уровне, и это хорошо знают все наши соседи", - подчеркнул он.

На вопрос, отрабатывает ли украинская армия варианты возможного противостояния с Россией вокруг Крыма, министр сказал: "Там скорее информационные войны идут".

"У нас замечательные горизонтальные отношения с минобороны России. В ближайшее время мы это покажем в Крыму, когда российские летчики будут тренироваться на наших аэродромах", - заявил Ехануров.

Украинская правда