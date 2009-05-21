Идеи Минэкономики отпугнут инвесторов от шельфа, считает Vanco

Компания Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британские Виргинские острова) заявляет, что предложение Министерства экономики Украины изменить закон «О соглашениях о разделе продукции» и запретить изучение, разработку участков недр площадью более 1 тыс. кв. км отпугнет потенциальных инвесторов, готовых вкладывать деньги в поиск и добычу нефти и газа на континентальном шельфе Черного моря.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Ограничение участков для разработки и добычи углеводородов на значительных глубинах Черного моря до максимальных 1000 кв. км создает барьер для столь необходимых иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Украины», – сказал президент Vanco Prуckerchenska Джим БАУН.

Он отметил, что разработка и добыча углеводородов на морских глубинах является дорогостоящим и рискованным процессом. Стоимость бурения одной скважины на глубине 2000 м составит около 70 млн. долл.

«Следует помнить, что в отличие от других стран, где добыча углеводородов на глубоководье ведется на протяжении многих лет, в глубинах украинского континентального шельфа Черного моря еще не пробурено ни одной скважины. С точки зрения мировой практики, существующей в нефтегазовой отрасли, целесообразно было бы позволить инвесторам начать работы на более обширных участках, чтобы увеличить их шансы на открытие значительных запасов углеводородов. 1000 кв. километров – слишком маленький и рискованный участок для работы на нем», – считает Д.БАУН.

По его словам, «вряд ли какой-либо иностранный инвестор согласится при таких ограничениях инвестировать в освоение глубоководной части континентального шельфа Черного моря. Если данные поправки Министерства экономики Украины таки будут приняты, то вместо привлечения крайне необходимых инвестиций в нефтегазовую отрасль Украины правительство может наглухо закрыть перед ними дверь на годы вперед».

Справка УНИАН. В 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом министров Украины Соглашение о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

Vanco Prуckerchenska является подразделением Vanco International, дочерней компании Vanco Energy, владельцем и президентом которой является ее основатель Джин Ван ДАЙК.

Vanco Prуckerchenska занимается геологоразведкой и разработкой нефтегазовых месторождений на Прикерченском шельфе Черного моря (проект). Данный проект включает в себя три перспективные площади: Судакский складчатый пояс, Судакский глубоководный складчатый пояс и площадь Тетяев. Общая площадь участка составляет 12 960 кв. км, глубина моря - от 70 до 2200 м. Реализация проекта запланирована в два этапа: поисковые работы, а также разработка и добыча. Общая сумма инвестиций в проект составит более 15 млрд. долл. США.

25 апреля 2008 года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

21 мая 2008 года Кабинет министров Украины принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

17 июля 2008 года компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольм (Швеция) относительно конфликта по СРП.

В настоящее время в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма продолжается арбитражный процесс против Украины относительно выполнения СРП с компанией Vanco Prуckerchenska.