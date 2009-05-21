Крымский депутат подал в суд на человека Тягнибока

Председатель Русского молодёжного центра Крыма, депутат Верховного Совета автономии от партии "Русский блок" Андрей КОЗЕНКО обратился в суд с иском о защите чести и достоинства. Иск подан против лидера Крымской организации Всеукраинского объединения "Свобода", депутата Тернопольского областного совета Эдуарда ЛЕОНОВА.

Предварительное судебное заседание Евпаторийского городского суда назначено на 1 июня, сообщает пресс-служба Русского молодёжного центра Крыма.

"Ответчику предложено до 1 июня 2009 года направить в суд письменные возражения против иска и соответствующие доказательства, на которых они основываются", – отметили в пресс-службе.

КОЗЕНКО требует от ЛЕОНОВА принести публичные извинения за обвинения в краже и порче личного имущества 23 февраля в Симферополе во время проводимой в офисе "Свободы" презентации книги о батальоне "Нахтигаль".

КОЗЕНКО отметил, что ЛЕОНОВ обвинил его в незаконном вторжении в свою квартиру во время празднования дня рождения, краже и уничтожении раритетной книги "Нахтигаль в вопросах и ответах", которая, по словам представителя "Свободы", стоит 1700 гривен, и юбилейного набора открыток "Основатели ОУН", который якобы стоит 800 гривен, призывах к межнациональной вражде и разрушению основ украинской государственности.

КОЗЕНКО заявил, что он ничего не крал. "Товарищ БОЛТЯН, который проводил пресс-конференцию, любезно подарил нам указанные материалы. Я при них порвал данное издание, чего, собственно, не скрываю. Более того, считаю, что с подобными изданиями по-другому поступать нельзя", – отметил депутат.

По его словам, ЛЕОНОВ распространил неправдивую информацию, заявляя о том, что лично присутствовал в помещении, когда его посетили депутаты от "Русского блока", и о том, что проводимое мероприятие не являлось презентацией.