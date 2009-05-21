Киев «натравит» прокуратуру на Севастополь

Фракция «Наша Украина – Народная самооборона» призывает Генеральную прокуратуру Украины опротестовать решение Севастопольского городского совета, которым отделу образования горгосадминистрации поручено внести в уставы школ города положение о том, что язык обучения в этих учреждениях - русский.

Соответствующие запросы членов фракции будут направлены в ГПУ, сообщила УНИАН народный депутат, представительница фракции НУ-НС Ирина ГЕРАЩЕНКО.

«Севастопольский городской совет, большинство которого составляют коммунисты и “регионалы”, принял на своем заседании антиконституционное решение об обязательности преподавания школьных предметов на русском языке», - сказала депутат. Это решение принято вопреки приказу №461 Министерства образования и науки Украины, в соответствии с которым с 1 сентября в 2009 году все школы должны ввести преподавание школьных предметов на украинском языке.

Народный депутат подчеркнула, что указанное решение нарушает положение Конституции и законов Украины о гарантировании применения языков в Украине, в том числе, в учебном процессе.

«Севастопольский городской совет такими своими действиями полностью уничтожает побеги возрождения украинского языка на Крымском полуострове, в частности в Севастополе, ведь сегодня в Севастополе функционирует 68 школ, из них 67 – русскоязычные», - сказала И.ГЕРАЩЕНКО. Она добавила: «Неужели этот факт дает повод для того, чтобы говорить о притеснениях русского языка в регионе?».

Нардеп убеждена, что севастопольские депутаты своим решением издеваются над молодым поколением и лишают его возможности поступить в украинские высшие учебные заведения.

«В Украине родным языком украинский считают 68 процентов граждан, но ни центральная, ни региональная власти до сих пор не поддерживают на должном уровне популяризацию украинского языка», - отметила И.ГЕРАЩЕНКО.

При этом она выразила уверенность, что и в Крыму, и в Севастополе существуют намного более актуальные проблемы, в частности проблемы экологии, а также проблемы коррупции в сфере землеустройства и землеотвода. «Эти вопросы почему-то не волнуют Севастопольский городской совет», - сказала нардеп.

По ее убеждению, если решение горсовета не будет отменено, Верховная Рада Украины должна досрочно прекратить полномочия Севастопольского горсовета.

Фракция блока «Наша Украина – Народная Самооборона» обращается к коллегам из Партии регионов и КПУ с просьбой, чтобы темы религий и языка «не доставали как дохлую кошку из рукавов» перед выборами. Представители НУ-НС настаивают на решении экономических и социальных проблем населения.

А Министерство образования и науки Украины заявило, что постановления местных органов власти по ограничению конституционных прав граждан на получение образования на украинском языке являются неправомерными и не подлежат выполнению.

МОН отмечает, что приказ №461 прошел правовую экспертизу и согласован в Министерстве юстиции.

Учебно-воспитательный процесс в дошкольных, общеобразовательных, внешкольных, профессионально-технических и высших учебных заведениях Севастополя будет осуществляться в соответствии с утвержденными МОН учебными планами и программами, подчеркивается в комментарии министерства.