15 тысяч детей провели парад в Севастополе
17:15, 21 мая 2009Крым
0 0
Союзу детских организаций 17 лет
Около 15 тысяч детей сегодня приняли участие в параде по случаю 17-ой годовщины создания Союза детских организаций Севастополя, сообщает пресс-служба городской государственной администрации.
Учащиеся школ и воспитанники детских внешкольных учреждений, клубов, Дворца детского и юношеского творчества прошли маршем по проспекту Нахимова в Севастополе.
По словам заместителя председателя администрации Дмитрия БАЗИВА, праздник Союза детских организаций Севастополя, перенявший эстафету от Дня пионерии, превратился в неповторимый праздник детства и юности и по своим масштабам не имеет аналогов не только в Украине, но и за рубежом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter