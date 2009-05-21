15 тысяч детей провели парад в Севастополе

Около 15 тысяч детей сегодня приняли участие в параде по случаю 17-ой годовщины создания Союза детских организаций Севастополя, сообщает пресс-служба городской государственной администрации.

Учащиеся школ и воспитанники детских внешкольных учреждений, клубов, Дворца детского и юношеского творчества прошли маршем по проспекту Нахимова в Севастополе.

По словам заместителя председателя администрации Дмитрия БАЗИВА, праздник Союза детских организаций Севастополя, перенявший эстафету от Дня пионерии, превратился в неповторимый праздник детства и юности и по своим масштабам не имеет аналогов не только в Украине, но и за рубежом.