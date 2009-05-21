В Крыму на праздник «Последнего звонка» устроят алкорейды

Прокуратура Крыма поручила 29-30 мая, во время проведения в школах «Последнего звонка», организовать дежурства в медицинских заведениях и провести рейды в местах массового отдыха.

Это должны сделать сотрудники милиции автономии, министерств образования и науки, по делам молодежи, семьи и гендерной политике, здравоохранения, а также Крымского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи.

Во время проверок особое внимание будет обращено на правомерность размещения и эксплуатации кафе, баров, выносной торговли, киосков на территориях мест отдыха и парков.

Кроме того, планируется принять меры по предупреждению реализации спиртных, энергетических напитков и табачных изделий несовершеннолетним.

Прокуратура просит неравнодушных граждан сообщать в милицию о тех местах, где тинэйджерам продают спиртное.