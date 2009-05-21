Милиции Крыма советуют ужесточить контроль за нелегалами

Прокуратура Крыма требует от милиции ужесточить контроль за миграционными процессами в автономии.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, по результатам прокурорской проверки в крымскую милицию внесено представление об устранении «существенных недоработок» в деятельности по контролю за правилами пребывания иностранцев в Украине.

«В документе приведены многочисленные факты незаконного пребывания мигрантов на полуострове: например, принято решение о выдворении иностранца из страны, но оно не выполняется, или мигрант, не имеющий документов на право проживания в Украине, обосновывается в Крыму, а милиции об этом ничего не известно», - говорится в сообщении.

Прокуратура также обратила внимание органов внутренних дел на необходимость применения административных мер к тем, кто приглашает, дает работу и жилье незаконным мигрантам, и возмещения средств бюджета, потраченных на выдворение нелегалов.