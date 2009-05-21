Минобраз считает постановление о русском языке филькиной грамотой

Министерство образования и науки Украины заявляет, что постановления местных органов власти по ограничению конституционных прав граждан на получение образования на украинском языке являются неправомерными и не подлежат выполнению.

Об этом говорится в комментарии Минобразования в связи с принятием городским советом Севастополя обращения к Верховной Раде, уполномоченному ВР по правам человека и Министерству образования.

Горсовет заявил, что приказ МОН №461 «Об утверждении отраслевой Программы улучшения изучения украинского языка в общеобразовательных учебных заведениях с учебой на языках национальных меньшинств на 2008-2011 годы» вызвал социальное напряжение среди родителей детей - школьников Севастополя.

МОН заявляет, что приказ №461 прошел правовую экспертизу и согласован в Министерстве юстиции.

Министерство образования и науки подчеркивает, что действует исключительно в рамках Конституции Украины, законов страны, указов Президента и решений Кабинета Министров.

Учебно-воспитательный процесс в дошкольных, общеобразовательных, внешкольных, профессионально-технических и высших учебных заведениях Севастополя будет осуществляться в соответствии с утвержденными МОН учебными планами и программами, подчеркивается в комментарии министерства.

В Минобразования добавили, что в настоящее время в Украине меньше всего школ с украинским языком преподавания в Крыму (7), а в Севастополе одна такая школа.