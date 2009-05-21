Тимошенко прогнозирует укрепление экономики Украины через 3-4 месяца

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает, что через 3-4 месяца украинская экономика приобретет признаки усиления и укрепления.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня во время расширенного заседания Кабинета министров по вопросам развития предпринимательства.

«Я думаю, что еще 3-4 месяца, как минимум, дай Бог, чтобы мы закрепились на позициях стабильности, то есть, чтобы не падали, чтобы ничего не изменялось в курсах, чтобы все было стабильно и хотя бы прогнозируемо. Но после этого, я убеждена, начнется шаг за шагом подъем и стабилизация ситуации», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, по ее мнению, правительству потребуется напряженно работать, чтобы добиться подъема экономики.