Крым налаживает турсвязи с ЮАР

Автономная Республика Крым и Южно-Африканская Республика заинтересованы в развитии взаимовыгодных отношений в сфере туризма.

Об этом сообщалось на встрече министра курортов и туризма Крыма Андрея СУМЦОВА и Чрезвычайного и Полномочного посла ЮАР в Украине Андриса ФЕНТЕРА.

Крымскую сторону пригласили принять участие в международной туристической выставке, ежегодно проводимой в ЮАР для стран субконтинента, сообщила пресс-служба министерства. "Выставка будет способствовать установлению взаимовыгодных отношений между крымскими и зарубежными курортно-туристическими предприятиями", - считают в Минкурортов.

Обсуждалась перспектива организации прямых чартерных авиарейсов из ЮАР в Украину.

Рассмотрена возможность проведения в 2010 году в Крыму пресс-тура для представителей СМИ ЮАР.

Достигнута договоренность о ежегодном обмене информацией о турвозможностях регионов.