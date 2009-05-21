Состояние здоровья населения Украины – неудовлетворительное

Состояние здоровья населения Украины остается неудовлетворительным, заявил министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ.

По его словам, показатели общей смертности населения вдвое превышают показатели стран ЕС, а показатели смертности населения в трудоспособном возрасте – 2-4 раза.

Министр отметил, что в 2008 году по сравнению с 2007 годом показатели смертности населения уменьшились, но все еще остаются высокими.

По его словам, среди причин смертей: болезни системы кровообращения, новообразования, болезни органов пищеварения, болезни органов дыхания.

Он отметил, что в Украине смертность мужчин в возрасте 25-44 года почти в четыре раза превышает смертность женщин аналогичного возраста.

В.КНЯЗЕВИЧ подчеркнул, что по сравнению с 2007 годом в 2008 году увеличился показатель рождаемости населения. По его словам, выше среднего по Украине показатели рождаемости в Волынской, Закарпатской и Ривненской областях.

Министр здравоохранения заявил, что сегодня, несмотря на повышение заработной платы работникам медицины, она почти в два раза меньше, чем в промышленности и на 20% ниже, чем в сфере образования.