Два брата отравились угарным газом

Сообщение МЧС

Двое мужчин погибли в результате отравления угарным газом в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций. По данным МЧС, в результате несчастного случая погибли братья, 1983 и 1979 годов рождения. «Следов распространения огня не обнаружено. Предварительная причина гибели людей – отравление угарным газом», – отметили спасатели. На место происшествия выезжали бойцы МЧС и оперативно-следственная группа милиции.

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