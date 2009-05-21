Два брата отравились угарным газом
09:24, 21 мая 2009Крым
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Сообщение МЧС
Двое мужчин погибли в результате отравления угарным газом в Черноморском районе Крыма.
Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций.
По данным МЧС, в результате несчастного случая погибли братья, 1983 и 1979 годов рождения.
«Следов распространения огня не обнаружено. Предварительная причина гибели людей – отравление угарным газом», – отметили спасатели.
На место происшествия выезжали бойцы МЧС и оперативно-следственная группа милиции.
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