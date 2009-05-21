Товарняк переехал мужчину в Крыму

ЧП в Армянске

Товарный поезд переехал мужчину в городе Армянск в Крыму, сообщает сегодня пресс-служба крымского управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций. Информация о несчастном случае поступила накануне. «Вблизи железнодорожной станции товарный поезд переехал мужчину», - сообщили спасатели, не уточняя подробностей. «Подразделения МЧС не выезжали», - отметили в пресс-службе. Личность мужчины устанавливается.

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