Товарняк переехал мужчину в Крыму

09:10, 21 мая 2009
Крым
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ЧП в Армянске

Товарный поезд переехал мужчину в городе Армянск в Крыму, сообщает сегодня пресс-служба крымского управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Информация о несчастном случае поступила накануне.

«Вблизи железнодорожной станции товарный поезд переехал мужчину», - сообщили спасатели, не уточняя подробностей.

«Подразделения МЧС не выезжали», - отметили в пресс-службе.

Личность мужчины устанавливается.

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