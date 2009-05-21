Товарняк переехал мужчину в Крыму
09:10, 21 мая 2009Крым
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ЧП в Армянске
Товарный поезд переехал мужчину в городе Армянск в Крыму, сообщает сегодня пресс-служба крымского управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций.
Информация о несчастном случае поступила накануне.
«Вблизи железнодорожной станции товарный поезд переехал мужчину», - сообщили спасатели, не уточняя подробностей.
«Подразделения МЧС не выезжали», - отметили в пресс-службе.
Личность мужчины устанавливается.
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