Cлет «Разноцветная планета» пройдет в Симферополе

I крымский слет воспитанников интернатных учебных заведений «Разноцветная планета» пройдет 22-24 мая в Симферополе.

Мероприятие посвящено 65 годовщине освобождения Крыма от фашистских захватчиков.

«Его цель – воспитание патриотизма, любви к Родине, создание условий для раскрытия творческих возможностей воспитанников интернатных учебных заведений, их социализация в общество», – сообщают организаторы.

«Разноцветная планета» соберет сирот и детей, лишенных родительской опеки, детей с ограниченными умственными и физическими возможностями, а также одаренных ребят.

В рамках мероприятия пройдут спортивные соревнования «Поверь в себя», игра-путешествие «Родина моя», вечер знакомств «В кругу друзей», возложение гирлянды славы и цветов к Вечному огню, гала-концерт участников Х республиканского конкурса воспитанников интернатных учебных заведений «Звонкие голоса-2009», отмечают в Министерстве образования и науки Крыма.