Каменка требует закрыть свалку

Жители микрорайона Каменка в Симферополе требуют закрыть городской полигон твердых бытовых отходов (ТБО).

Как сообщает пресс-служба Крымской республиканской ассоциация «Экология и мир», они заявляют о необходимости закрытия полигона и проведения мероприятий «по санации территории». «Если же к их мнению не прислушается руководство города, то они готовы к радикальным действиям», - отметили экологи.

По данным «Экологии и мир», в районе полигона чрезмерно высока загрязненность почвы (показатели по тяжелым металлам, в частности по свинцу и цинку, превышают нормы в десятки раз). «Это не может не сказываться на здоровье жителей микрорайона. Сами они связывают многие болезни и, прежде всего, заболевания верхних дыхательных путей, с близостью полигона», - отметили в ассоциации.

Кроме того, жители Каменки жалуются на то, что мусор завозится из других регионов Крыма, в частности из Ялты.

Председатель ассоциации «Экология и мир» Виктор ТАРАСЕНКО и руководитель открытого гражданского центра Симферопольского района Евгений МЕХЕДОВ пообещали вынести вопрос реорганизации городской свалки на общекрымские общественные слушания по проблемам ТБО, которые пройдут 26 мая в Симферополе.