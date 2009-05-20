В уставы школ Севастополя внесут положение об обучении на русском

Севастопольский городской совет поручил Управлению образования и науки горгосадминистрации подготовить изменения в уставы школ об обучении на русском языке, кроме учреждений с украинским языком преподавания.

Изменения в уставы (в такой редакции: «в школе утвержден русский язык обучения, в соответствии с решением городского совета, с обязательным изучением государственного языка») должны быть внесены на утверждение горсовета до 19 августа.

По информации пресс-службы, депутаты также обратились в Генеральную прокуратуру страны по вопросу законности применения приказа Министерства образования и науки Украины № 461 «Об утверждении отраслевой Программы улучшения изучения украинского языка в общеобразовательных учебных заведениях с обучением на языках национальных меньшинств на 2008-2011 годы» и о даче юридической оценки действиям главы Минобраза Ивана ВАКАРЧУКА «в связи с внедрением и требованием практического применения» приказа в школах.

Свое решение депутаты объяснили социальной напряженностью, которая сложилась среди родителей детей - учеников школ Севастополя из-за введения в действие приказа №461.

Кроме того, горсовет обратился к Верховной Раде Украины с ходатайством рассмотреть вопрос о принятии на законодательном уровне нормативных документов, обеспечивающих безусловное выполнение Конституции Украины, законов «О национальных меньшинствах в Украине» и «О языках в Украинской ССР».

Депутаты просят украинское правительство отменить действие приказа Минобразования №461.

В документе, который горсовет направил в Минобразования, предложено рассмотреть возможность проведения в Севастополе внешнего независимого оценивания на родном языке, включения в перечень предметов тестирования предмета «Русский язык и русская литература».