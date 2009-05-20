Тимошенко поручила разобраться с поставкой автобусов в «Артек»

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила министру юстиции Николаю ОНИЩУКУ проверить, может ли ООО «Львовские автобусные заводы» обеспечить транспортом Международный детский центр «Артек» (Крым).

Об этом сообщило Управление по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров.

Поручение дано в связи с сообщениями СМИ о том, что финансово-хозяйственная деятельность предприятия заблокирована государственной исполнительной службой, и оно не сможет отправить 6 автобусов в «Артек».